بالفيديو: ابن ممثلة شهيرة يطرد المصورين.. شاهدوا ماذا فعل

تناقل عدد كبير من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه الممثلة الهندية الشهيرة كارينا كابور برفقة ابنها تيمور علي خان.

وبدت وهي تسير إلى جانبه قبل أن يلتقيا عدداً من مصوري الباباراتزي. ويبدو أن هذا لم يعجب الطفل الذي بدأ بالصراخ في وجههم تعبيراً عن انزعاجه منهم وعن رفضه قيامهم بتصويره.

وحدث هذا أثناء استعداد الأم والطفل للمشاركة في احتفالات ديوالي التقليدية. ولوحظ أن والدته قامت بردة فعل هادئة حيث وضعت يدها على رأسه.

كما طلبت منه همساً أن يهنئ المصورين بالمناسبة إلا أنه لم يستجب لطلبها. وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي تداولت المقطع.

وأعجب الكثيرون بجرأة الصبي وأثنوا على تميز الأسرة الشهيرة. ويذكر أن الممثلة أشعلت حسابها على تطبيق “إنستغرام” بعدما نشرت عليه صورة له حققت أكثر من 73 ألف إعجاب.