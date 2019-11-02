صور.. "مصر جوايا" تحصد الجائزة الأولي بمسابقة أنا مصري للأغنية الوطنية

انتهت فعاليات مسابقة انا مصري للأغنية الوطنية بدار الاوبرا المصرية ، تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ، بحضور عدد كبير من النجوم . وبعضوية لجنة التحكيم الملحن عمرو مصطفى، Advertisements والفنان مدحت صالح والفنان راجح داوود والفنانة مي فاروق والفنان تامر حسين . والفنان مدحت صالح والفنان راجح داوود والفنانة مي فاروق والفنان تامر حسين . وحصدت اغنية مصر جوايا للمطربة ايه عبدالله ، والملحن فوزي عز الدين ، وكلمات الشاعر مصطفي الجمل، وتوزيع أمجد سامي،كما حصدت اغنية تحس باية ،للمطربة نادين العمروسي ،للشاعر بدوي مبارك وألحان فوزي عز الدين بالمركز الرابع كما كرمت أدارة المهرجان أبطال الفليم الوطني الممر الذي حقق نجاح كبير لدي الجمهور المصري. الدين ، وكلمات الشاعر مصطفي الجمل، وتوزيع أمجد سامي،كما حصدت اغنية تحس باية ،للمطربة نادين العمروسي ،للشاعر بدوي مبارك وألحان فوزي عز الدين بالمركز الرابع كما كرمت أدارة المهرجان أبطال الفليم الوطني الممر الذي حقق نجاح كبير لدي الجمهور المصري.

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