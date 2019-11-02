شاهدوا ديمة قندلفت تكشف جنسية والدتها الحقيقية.. ليست سورية!

كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - كشفت الفنانة السورية ديمة قندلفت جنسية والدتها لافتة إلى أنها ليست سورية الاصل. وجاء هذا في لقاء أجري معها ضمن فقرة من برنامج “عرب وود” الذي يعرض على شاشة “روتانا سينما”.

وردت على سؤال طرح عليها بشأن الانتقادات التي توجه إليها بسبب تحدثها باللهجة اللبنانية أحياناً. وقالت إن والدتها تحمل الجنسية اللبنانية وإنها حافظت على لهجتها وما زالت تستخدمها في المنزل.

وفي اللقاء نفسه علقت على الخلاف الذي نشأ مؤخراً بين الفنان السوري باسم ياخور ومواطنته الممثلة سوزان نجم الدين مشيرة إلى أنها تحب الجميع ومتمنية أن تسير الأمور بشكل أفضل لأن لا شيء يستحق الخلاف.

كذلك وجهت رسالة إلى الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وقالت: “بوصلتك مزبوطة دائماً” ووصفت الفنانة ماغي بو غصن بالمجتهدة والمحبة للحياة مهنئة إياها بالسلامة بعد خضوعها لعملية جراحية.