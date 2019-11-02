شاهدوا.. حليمة بولند تثير الجدل بزيارتها هذا المسجد بشكلها وطريقة كلامها

كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة كبيرة بسبب فيديو جديد لها تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وسمع فيه صوتها وهي تقف خلف شبك وتشير إلى الحرم النبوي معربة عن إعجابها بالمنظر.
ويبدو أنها نشرت المقطع أولاً على حسابها على “سناب شات” حيث علقت: “ما شاء الله المنظر يجنن. بازور الحرم النبوي أول وبعدها باروح التغطية الإعلانية”.
وأثارت بهذا جدلاً كبيراً في أوساط متابعي تلك الحسابات وتعرضت للكثير من الانتقادات حيث رأى الكثيرون أنه من غير المناسب أن تدخل الحرم.
وجاء في التعليقات: “والله حرام تدوس الحرم رجلك” و”طيب الميك أب وش وضعه؟ استغفر الله” و”احترمي نفسك بعدين روحي الحرم” و”مياعة حتى عند الحرم. الله يهديها”. وحقق الفيديو على أحد الحسابات أكثر من 96 ألف مشاهدة.
وتناقل الناشطون أيضاً صورة للإعلامية وهي ترتدي العباءة مع الحجاب ولاحظوا أنها لم تتخل عن الماكياج الكامل.
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