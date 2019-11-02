ما السبب لعدم زواج طليقة أحمد الفيشاوي لحتى الآن؟

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كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - تواجه هند الحناوي تساؤلات كثيرة عن سر عدم زواجها حتى الآن رغم إنتهاء علاقتها بطليقها أحمد الفيشاوي منذ أكثر من عشر سنوات.
هند قررت الرد على هذا السؤال ونشرت صورة جريئة لها من خلال حسابها على موقع “إنستغرام”، وعلقت قائلة: “يسألوني عن سر عدم إرتباطي حتى الآن رغم أنني جذابة وذكية ورائعة.. وإجابتي هي أن مؤهلاتي أكبر بكثير من ذلك”.
من ناحية أخرى، مازالت هند الحناوي تتمسك بالحصول على حقوق ابنتها لينا الشرعية والقانونية من والدها أحمد الفيشاوي، والذي يرفض دفع نفقتها ومصاريف دراستها بشكل منتظم.
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