متابعة بتجــــــــــرد: بعد الانتقادات التي طاولتها بسبب تحدّثها باللهجة اللبنانية و”إهمالها لهجتها السورية”، وفق تعبير البعض، ردّت الممثلة السورية ديمة قندلفت على هذه الإنتقادات.
وكشفت، وللمرة الأولى، أنّ والدتها لبنانية، لذا فهي تتحدّث أحياناً باللهجة اللبنانية. وأوضحت، خلال حلولها ضيفة على برنامج “عرب وود”، قائلةً: “إنتقدوني معتبرين أنني أصبحت أتكلّم باللهجة اللبنانية. وللمعلومة أن أمي لبنانية وأنا عشت طوال عمري مع أم لبنانية وما زالت تتحدّث ولغاية الآن باللبنانية في المنزل”.
كانت هذه تفاصيل خبر يمة قندلفت تكشف جنسية والدتها الحقيقية: أمي لبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.