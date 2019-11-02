يمة قندلفت تكشف جنسية والدتها الحقيقية: أمي لبنانية

متابعة بتجــــــــــرد: بعد الانتقادات التي طاولتها بسبب تحدّثها باللهجة اللبنانية و”إهمالها لهجتها السورية”، وفق تعبير البعض، ردّت الممثلة السورية ديمة قندلفت على هذه الإنتقادات.

وكشفت، وللمرة الأولى، أنّ والدتها لبنانية، لذا فهي تتحدّث أحياناً باللهجة اللبنانية. وأوضحت، خلال حلولها ضيفة على برنامج “عرب وود”، قائلةً: “إنتقدوني معتبرين أنني أصبحت أتكلّم باللهجة اللبنانية. وللمعلومة أن أمي لبنانية وأنا عشت طوال عمري مع أم لبنانية وما زالت تتحدّث ولغاية الآن باللبنانية في المنزل”.