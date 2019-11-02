متابعة بتجــــــــــــرد: تعرّف الجمهور العربي على الفنانة التونسيّة غادة الجريدي كطالبة في برنامح ستار أكاديمي وبعدها انطلقت فنيّاً بإصدار أغنيات خاصة لها ولُقّبت بـ “شحرورة تونس”.
وغادة الجريدي، الّتي نافست اللبنانية ليا مخول والمصري محمد شاهين في نهائيات الموسم الرابع من ستار أكاديمي، أثارت قلق متابعيها على إنستغرام ويبلغ عددهم 254 ألف متابع.
وفي التفاصيل، فقد أقلقت غادة الجريدي محبّيها بصورةٍ لها من سرير المستشفى من دون الكشف عن نوع مرضها، واكتفت بالقول:
“الحمدالله الّذي عافانا، انا عمري ما حسّيت الاحساس اللي حسيته اليوم. الموت حق علينا. لطفك يا ربي ورضاك كل مات عطيني راضية بيه، الحمدالله دايماً وأبداً. ادعولي دعوة خير بالشفاء العاجل”.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة ستار أكاديمي ترقد في المستشفى: “الموت حق علينا” – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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