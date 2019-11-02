نانسي عجرم تتألق في “ليلة لا تنسى” بموسم الرياض – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية مساء 18 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

جمهور عريض من محبي نانسي من مختلف الفئات العمرية، كانوا بانتظارها، فغصّ “بولفارد” العاصمة السعودية بعشاق محبوبة الملايين الذين هتفوا باسمها تعبيرًا عن محبّتهم لها وسعادتهم بتواجدها بينهم.

قدّمت نانسي عجرم خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالناجاحات ومنها “عم بتعلق فيك”، “ماشي حدي”، الدنيا حلوة”، “إحساس جديد”، “حاسة بيك”، “ما تيجي هنا”، مين دا اللي نسيك” وغيرها، فتعالت صيحات المحبّين وردّد الجميع معها الكلمات عن ظهر غيب.

Advertisements

تألقت نانسي عجرم في الحفل بإطلالة رائعة حيث اختارت “جمبسوت” من اللون الأسود البرّاق، وتسريحة شعر ناعمة، فبدت بكامل جمالها وأناقتها ورقيّها.

على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها. وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من الأغاني الأقرب إلى قلبها.