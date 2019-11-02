الاتحاد الإيطالي يتخذ قرارا رادعا ضد حكم لقاء نابولي وأتالانتا

قرّرت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إعفاء الحكم ​بييرو جياكوميلي من إدارة أي مباراة بالجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى، التي ستقام أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل.

وتبدو هذه الخطوة منتظرة بحكم أدائه المهزوز خلال المباراة التي جمعت، يوم الأربعاء الماضي، بين فريقي نابولي وأتالانتا، وانتهت بالتعادل 2-2.

وكان جياكوميلي احتسب هدف التعادل الذي سجله أتالانتا في الدقائق الأخيرة من المباراة، عبر لاعبه السلوفيني يوزيب اليسيتش، والذي كان مسبوقا بواقعة طالب لاعبو نابولي احتسابها ركلة جزاء ولكن دون جدوى.

وخلّف أداء جياكوميلي حالة غضب كبيرة من قبل مسؤولي نادي الجنوب الإيطالي، حيث هاجم الرئيس أوريليو دي لورينتيس لجنة التحكيم التي يقودها الثنائي مارسيلو نيتشي ونيكولا ريتزولي.

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كما تقدّم 15 نائبا من البرلمان الإيطالي بطلب إحاطة لوزير الرياضة فينشنزو سبادافورا، لطرح أسئلة عليه بخصوص ما تعتبره "فضيحة تحكيمية".



وأحيت هذه الحادثة الجدل بخصوص التحكيم الإيطالي وتعاطفه مع أندية الشمال الغنيّ على حساب أندية الجنوب الفقير.

ولاحقت الشبهات التحكيم الإيطالي طوال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب تداعيات فضيحة "الكالتشيوبولي" التي جدت في سنة 2006، حيث كشفت تسجيلات هاتفيّة، آنذاك، عن وجود علاقات بين بعض الأندية وبعض الحكام.

وتشهد النسخة الحالية من الدوري الإيطالي تشويقا كبيرا مقارنة بسابقتها التي فرض فيها يوفنتوس سيطرة تامة.

وتحتلّ "السيدة العجوز" المركز الأول في "السيري أ" برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقها المباشر، إنتر ميلان.