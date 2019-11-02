5 عروض لـ"البيت الفني للمسرح" في بالقاهرة والإسكندرية

يشهد برنامج عروض البيت الفني للمسرح، خلال إجازة نهاية الأسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت، استمرار عدد من العروض المسرحية، على مختلف مسارح الدولة في القاهرة والإسكندرية.



تستمر مسرحية "المتفائل"، في عروضها على خشبة المسرح القومي بالعتبة، في تمام الساعة التاسعة مساء.





عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام.



كما يعرض "بيت الأشباح"، في الساعة السابعة مساء، على مسرح العائم الصغير بالمنيل، وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.



ويستمر عرض "يوم أن قتلوا الغناء"، على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة، في الساعة السادسة مساء، من بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.



وفي مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، تعرض " إشاعات إشاعات" في الساعة السابعة مساء، اليوم الخميس فقط.



تعتبر "إشاعات إشاعات" هي أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال و المواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات و ذلك ضمن مبادرة "مسرح المواجهة و التجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والعرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبد الوهاب، محمد يوسف منصور، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبد الرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان و توزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، اضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.



ويتواصل أيضا في الإسكندرية، عرض "يوم النصر"، الذي يعرض في الساعة الثامنة مساء على مسرح بيرم التونسي، وهو من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، وهي احتفالية تقدم خصيصا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، الاحتفالية من تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبد الشفيع.

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