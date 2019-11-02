أغنية "هاتوا حقه" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

طرح فريق فن وصاية كليب جديد بعنوان "هاتوا حقه" لشهيد الشهامة محمود البنا ، وتعبيرا عن نبض الشارع المصري ، الذي ينادي بإعدام القاتل محمد راجح

وحقق الفيديو كليب مشاهدات كبيره تجاوزت 150 الف مشاهده خلال ساعتين ، ليتصدر الكليب تريند الفيسبوك خلال دقايق من طرحه علي السوشيال ميديا

يذكر ان الكليب من كلمات مدير الفريق الشاعر احمد مطاوع ، الحان عبدالرافع حمدي ، توزيع عمر محمد جمال ، وغناء فريق فن وصاية .. مراد محمود ، شوقي هيثم ، ماهينار الريس ، ميار احمد ، ملك السيد ، ندا هيثم ، حبيبه هشام Advertisements قد يهمك ايضاً: أبو يحصد 15.25 مليون مشاهدة لـ كليب حبيبي يا ليل أبو يقترب من 15 مليون مشاهدة لـ "كليب حبيبي يا ليل" على يوتيوب

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