نادي السينما الأفريقية يعرض "خيط الشتاء بجلدي" في 10 محافظات

يعرض نادي السينما الإفريقية، الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.فتحي عبد الوهاب، السبت 2 نوفمبر في تمام السابعة مساءاً بسينما الهناجر، الفيلم الروائي الطويل "خيط الشتاء بجلدي" للمخرج جميل كوبيكا من جنوب أفريقيا.



وتدور أحداث الفيلم حول جون كيب الذي قام على مدى عقود بسرقة الماشية والبضائع الأخرى من المزارعين المستعمرين ذوي البشرة البيضاء وتبادل غنائمه مع السكان الأصليين الفقراء. لقد أكسبته أفعاله، رغم تهربه من القبض عليه لأكثر من 12 عاماً، لقب البطل الشعبي لدى البعض، ولقب قاطع الطريق بسيء السمعة للآخرين لنرى كيف ستسير أحداث الفيلم.



وكان الفيلم، فاز بجائزة أحسن إسهام فني في مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019، لمستواه الفني المتميز وأهمية موضوعه الذي يدور حول تضحية الإنسان وتطلعه إلى الحرية، وستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق.



كما يعرض الفيلم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 9 ديسمبر، كما يعرض نادي السينما الإفريقية أفلامه أيضاً بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة في 10 محافظات أخرى في المواقع الآتية: "قصر الأنفوشي، مركز الإبداع بدمنهور، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة المنيا، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية، قصر ثقافة الاقصر، قصر ثقافة قنا وقصر ثقافة روض الفرج".



جدير بالذكر، أنه في تعاون جديد لفتح نوافذ لفيلم الأفريقي بمصر فسيعرض الفيلم أيضاً يوم الاثنين 26 نوفمبر بقصر السينما بجاردن سيتي، وذلك بناءاً على اتفاق بين مهرجان الأقصر وقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم أن يتم فتح فرع للنادي على أن تقام العروض في الاثنين الأخير من كل شهر.

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