شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يختتم حفل الأوبرا بنشيد بلادى.. والجمهور يردد واقفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم النجم محمد منير حفله بالمسرح الكبير فى أول ليالى مهرجان الموسيقى العربية بنشيد بلادى لك حبى وفؤادى، ووقف الجمهور ليردد معه الأغنية.

وعقب انتهاء الحفل قام الكينج بصعوبة متكئا على اثنين من العازفين ضمن فرقته، ونادى عليه الجمهور: "ألف سلامة عليك يا كينج".

واضطر النجم محمد منير إلى الغناء جالسا على خشبة المسرح الكبير فى افتتاح الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية بسبب إصابته بانزلاق غضروفى.

وأهدت دار الأوبرا الكينج فيلما تسجيليا عن مشواره الفنى، قبل بدء الحفل الذى بدأه بأغنية يا ليلة عودى تانى.

Advertisements

وقال الكينج خلال تكريمه: "بتشرف بمهرجان الموسيقى العربية أحد أهم وألمع المهرجانات، وفخور بأنى واحد من جيل بدأ الاغنية الجديدة".

ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلا غنائيا وموسيقى يحييها 92 فنانا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، كما تكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير.