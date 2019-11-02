شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج السينمائية يعلن عن جوائزه الموازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن، مساء اليوم الجمعة، قبل حفل ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن الجوائز الموازية بحضور السينمائية لمياء قيقة المدير الفنى للمهرجان، والدكتور طارق بن شعبان المستشار الفنى للمهرجان وتوزعت الجوائز كالتالى:

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جائزة الفيدرالية الدولية للصحافة السينماتوغرافية حصل عليها فيلم "ستموت فى العشرين" لأمجد أبو العلاء (السودان) وتسلمها السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وبطلات الفيلم إسلام مبارك وآمال مصطفى ومصطفى شحاتة، أما جائزة الجامعة الأفريقية للنقد السينمائى، فحصل عليها فيلم "آدم" لمريم توزانى (المغرب).

أما جائزة الاتحاد العام التونسى للشغل فمنحت لمساعدة الإخراج الأولى لفيلم "نورة تحلم" سوسن الجمنى (تونس) وجائزة سينفيليا لفيلم "شابة" لياسمين بن عبد الله (المغرب) أما جائزة قرطاج للسينما الواعدة وجائزة "هكا للتوزيع" حصل عليها فيلم "السفر الأخير" للطيفة أحرار (المغرب)، وجائزة قرطاج للسينما الواعدة منحت لفيلم "السفر الأخير" للطيفة أحرار (المغرب)، وحصل على تنويه خاص فيلم "TF2011 " لنور الحياة بن عبد الله (تونس).