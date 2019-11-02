شكرا لقرائتكم خبر عن "فى كل أسبوع يوم جمعة".. عارفة عبدالرسول تلعب شخصية والدة منة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة عارفة عبدالرسول إلى فريق عمل مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة منة شلبى وآسر ياسين ويخرجه محمد شاكر خضير، وتجسد "عارفة" ضمن أحداث العمل والدة منة شلبى حيث صورت عدد من مشاهدها.

وتدور أحداث المسلسل فى 10 حلقات فى إطار درامى اجتماعى، ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتولى إخراج العمل للمخرج محمد شاكر خضير، حيث تعد المرة الأولى الذى يلتقى فيها آسر ومنة فى الدراما التليفزيونية، حيث سبق وتعاونا سويا فى السينما بفيلم "تراب الماس".

مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر.

وانتهت عارفة مؤخرا فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.