تراند اليوم : أسم علي مسمي .. جميلة عوض تظهر رشاقتها علي غلاف مجلة – صورة

نشرت جميلة عوض، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لإحدى المجلات.

ظهرت جميلة عوض في الصورة ترتدي فستانا قصيرا جدًا، ونالت الصورة إعجاب متابعيها على انستجرام، وسرعان ما تم تداولها بشكل واسع بين النشطاء.

يذكر أن أحدث أعمال جميلة عوض الفنية، فيلم “الضيف”، الذي حصدت من خلاله جائزة أفضل ممثلة، في مهرجان “نيو فيجن” السينمائي الدولي، الذي أقيم بهولندا، في العاصمة أمستردام.

وتدور أحداث “الضيف” حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ث

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م تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويشارك بطولة الفيلم مع جميلة عوض كل من النجوم خالد الصاوى وأحمد مالك وشيرين رضا، فيما يشارك النجوم ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول ومحمود الليثى كضيوف شرف الفيلم.