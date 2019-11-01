تراند اليوم : زوجة تامر حسنى وابنة أصالة يرقصان علي أغنية ” عيش بشوقك “

إنتشر خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع مصور تظهر فيه شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، برفقة المطربة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني.

وخلال الفيديو ظهر الثنائى ترقصان على نغمات أغنية “عيش بشوقك” لتامر حسني بصحبة الفنانة سلمى أبو ضيف.

يذكر أن شام الذهبي، افتتحت مؤخرا عيادة تجميل خاصة، وحرصت عدد من نجمات الفن على عمل جلسات للبشرة في عيادة “شام”.

ونشرت بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسنى، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” تظهر فيها بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها.

وكشفت بوسيل عن تغير لون شعرها القصير، حيث علقت على الصورة قائلة: “لون شعرى كراميل”، وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية على الصورة من أبرزها “أحلى بسمة فى الدنيا”، وعلق آخر “إطلالة رائعة وجميلة”.