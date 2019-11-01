"احكيلي".. 4 نساء من عائلة يوسف شاهين في مسابقة "القاهرة السينمائي"

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، وابنة أخت المخرج الراحل يوسف شاهين للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة 41، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر الحالي بدار الأوبرا المصرية.

والفيلم يرصد رحلة شخصية لـ4 سيدات من 4 أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما.

وفي إطار يجمع الواقعي بالخيال نتابع الأم، التي تلعب دورها مخرجة الفيلم ماريان خوري، بينما تلعب دور ابنتها سارة التي تدرس السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية تجمعهما بشخصيات أفراد العائلة التي ظهرت في أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة في الحياة.

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وتقول ماريان خوري إنها تعمدت أن تتولى بنفسها عملية إنتاج "احكيلي"، لشعورها بأنه فيلم خاص جدا، ويجب أن تكون مسؤولة عنه بالكامل، وليس لأحد غيرها سلطة عليه، مشيرة إلى أن ذلك منحها حرية أكبر، خاصة أن التجربة تعتمد على أرشيف كبير للعائلة يمتد لنحو 100 عام، من صور وفيديوهات وتسجيلات مع والدتها وجدتها وخالها المخرج الراحل يوسف شاهين، وتسجيلات أخرى للمخرج مع والدته قام بتسجيلها بنفسه، كما أن أحداثه تتنقل بين المدن التي ارتبطت بها العائلة وهي؛ الإسكندرية والقاهرة وصولاً إلى باريس ولندن وهافانا.

وتتابع خوري قائلة: "اخترت قصة سردية ولدت من مشاهد أرشيفية تتمثل في حوار يجمعني بابنتي عن الحياة والموت والهُوية والسينما وأحلامنا والحب، حيث نواجه الأسرار والآلام، ومن خلال استكشاف هذه الأسئلة الوجودية والعاطفية، نغوص في تاريخ عائلتنا، هويتنا وجذورنا الجغرافية".

ويضم برنامج الدورة الـ41 للمهرجان نحو 150 فيلما من 63 دولة، من أحدث وأفضل إنتاجات العام، وهو ما دفع المهرجان لمضاعفة عروض السجادة الحمراء "جالا" هذا العام لتكون 14 فيلما.