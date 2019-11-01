"القومي للسينما" يعرض "معجزة البقاء" في اتيليه الإسكندرية

واصل نادي الفيلم التسجيلي باتيليه الاسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي فعالياته، وسط مشاركة جماهيرية واسعة.



وتم خلال الفعالية عرض فيلم " معجزة البقاء" للمخرج حسن صالح وني.



وتدور أحداث الفيلم عن غجر مصر، والعالم السري المحاط بالغموض والأساطير، حيث يأخذنا فريق العمل إلى رحله نقتحم من خلالها واحد من أشد المجتمعات المغلقة في مصر بل وفي العالم كله.. مجتمع الغجر بقوانينه وقواعده الخاصة. إنهم الدومر في الشام . والجيبسي في إسبانيا، والرومن في شرق أوربا، وفي مصر تعددت المسميات "النور، الغجر، الهنجرانية"، وغيرها، أما اسم فئة ولكل فئة حكاية ومعجزة في بقائها حتى اليوم.



وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة لمناقشة الفيلم ادارها الناقد السينمائي سامي حلمي.



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