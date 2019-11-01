سامو زين ينشر صورة جديدة له على شاطئ البحر عبر "إنستغرام"

شارك النجم ساموزين جمهوره، صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أثناء تواجده على البحر.



وظهر ساموزين، في لوك غريب إذ قام بتغيير لون شعره إلى الأصفر مما أثار إعجاب جمهوره هذا اللوك، وتسائل البعض هل له علاقة بعمل فني جديد.



وعلى جانب آخر، حقق كليب "حب حب" للفنان السوري سامو زين، 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



كليب "حب حب" يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، وهو من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.

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