تعرف على سر اختيار بدرية طلبة وإنتصار لتجسيد "ريا وسكينة"

وقع الاختيار على النجمتين بدرية طلبة وإنتصار، لتجسيد دور "ريا وسكينة"، في مسرحية "رية وسكينة تاني".



وأكد السيناريست مصطفى سالم، لبرنامج theinsider بالعربي، إنه لم يفرق في الكتابة بين شخصية ريا وسكينة، مشيراً إلي أن بدرية وإنتصار تجمعهما كيمياء كوميدية قوية وواضحة.



وقالت بدرية، إنها تستعد للدور بتركيز شديد وأشادت بالفنانة إنتصار، وطريقة تمثيلها.



مسرحية "ريا وسكينة " بطولة إنتصار، بدرية طلبة، حمدي الوزير، ومن إخراج حسام الدين صلاح، التي تعرض على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية. قد يهمك ايضاً: بدرية طلبة تنفي استئناف تصوير دورها في "فلانتينو" خلال الفترة الحالية الفنانة بدرية طلبة تكشف إصابتها بمرض التنمر

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