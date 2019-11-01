بسمة بوسيل تنشر مقطع فيديو وهي ترقص على أغنية "عيش بشوقك" على إنستغرام

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وهي ترقص على أغنية "عيش بشوقك"، لزوجها النجم تامر حسني، في أحدى السهرات، وكانت برفقة الفنانة سلمى أبو ضيف.



وشهد الفيديو حالة من البهجة والمرح، ونال إعجاب الماشهدين فور إنتشار الفيديو.



يذكر أن النجم تامر حسني، ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، ويشارك في بطولته كل من الفنانة زينة، وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإنتاج نيوسينشري، من إخراج سعيد الماروق.

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