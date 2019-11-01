سارة الطباخ تثير الجدل على "إنستغرام" بصورة لها مع حازم إيهاب

شارك الفنان حازم إيهاب جمهوره بنشر صورة جديدة تجمعه بالمنتجة سارة الطباخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".



الصورة غلبت عليها الأجواء الرومانسية، خاصة وسط تردد العديد من الشائعات عن ميلاد قصة حب جديدة تجمع بينهما.



ويواصل حازم إيهاب حاليا تصوير مشاهده في فيلم "العارف" للفنان أحمد عز، واستكمال عرض مسرحية "سكة سفر" على خشبة مسرح الهواسبير بوسط البلد. قد يهمك ايضاً: افتتاح مسرحية حازم إيهاب "سكة سفر" في حضور سارة الطباخ حازم إيهاب يُبدي سعادته بردود الفعل عن شخصيته في "لدينا أقوال أخرى"

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