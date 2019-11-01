أشرف ذكي يشارك بـ"لوكاندة الأوباش" في موسم الرياض

يشارك الفنان أشرف ذكي، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مخرجا لمسرحية جديدة بعنوان "لوكاندة الأوباش"، والتي تجرى بروفاتها حاليا، استعدادا لعرضها خلال الفترة المقبلة في موسم الرياض.

يشارك في بطولة المسرحية كل من: ماجد المصري، وحسن الرداد، وإيمان العاصي، وهالة فاخر، وحسن عبد الفتاح، وشيماء سيف، وهي من تأليف محمد عز.

وعلى الجانب الآخر، شارك مؤخرا نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون د.أشرف ذكي في الاحتفال بأيام الثقافة المصرية البيلاروسية، على رأس الوفد المصري الذي شارك في الاحتفالية، كما تم تكريمه من وزارة الثقافة في بيلاروسيا.

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