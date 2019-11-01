شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: هييجى اليوم اللى الحدود هتتفتح فيه بين الدول العربية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين أغنية وأخرى يتحدث النجم محمد منير مع جمهور المسرح الكبير فى أولى ليالى مهرجان الموسيقى العربية.

وقال منير متحدثا مع الحضور قبل أغنية يا وطنى: "مرحبا بكل جمهور البلاد العربية، وإن شاء الله هييجى اليوم اللى الحدود هتتفتح فيه بين الدول العربية".

واضطر النجم محمد منير إلى الغناء جالسا على كرسى على خشبة المسرح الكبير فى افتتاح الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية بسبب إصابته بانزلاق غضروفى.

وأهدت دار الأوبرا الكينج فيلما تسجيليا عن مشواره الفنى، قبل بدء الحفل الذى بدأه بأغنية "يا ليلة عودى تانى".

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وقال الكينج خلال تكريمه: "بتشرف بمهرجان الموسيقى العربية أحد أهم وألمع المهرجانات، وفخور بأنى واحد من جيل بدأ الأغنية الجديدة".

ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلا غنائيا وموسيقى يحييها 92 فنانا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، كما تكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير.