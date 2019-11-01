شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد قليلة تفصل سلاف فواخرجى من انتهاء تصوير مسلسل "خط ساخن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الفنانة السورية سلاف فواخرجي عرض مسلسل "خط ساخن" الذى يعيدها إلى الدراما المصرية بعد فترة غياب، حيث يتبقى لها عدد من المشاهد وتنتهى من تصوير العمل بأكلمله الذى كان من المفترض طرحه من حوالى عام ولكنه تأجل لأكثر من مرة.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول العديد من القضايا المصرية، التى شغلت بال المصريين فى الآونة الأخيرة، والعمل يعيد سلاف إلى الدراما المصرية بعد فترة غياب طويلة، حيث كان آخر مسلسل مصرى شاركت فيه هو "كليوباترا" الذى عُرض عام 2010.

مسلسل "خط ساخن" بطولة الفنان حسين فهمى وصلاح عبد الله، ونضال الشافعى، وميدو عادل، وسهر الصايغ، من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسنى صالح.