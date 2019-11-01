شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف فى أول ظهور لطفلته: حبيبتى تمت سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم عمرو يوسف على مشاركة جمهوره صورة لطفلته "حياة"، في عيد ميلادها الأول، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، والتى نالت إعجاب متابعيه.





وعلق عمرو يوسف على الصورة قائلا: "حبيبتى تمت سنة"، كما احتفلت زوجته كندة علوش أيضا بعيد ميلاد ابنتهما صباح اليوم بنشر صورة أيضا لابنتها، وعلقت قائلة: "ماعم صدق انو مرت سنة، الحمد لله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها، الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها، الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي، حياة عمرو يوسف".

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يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" وشاركه فى بطولته أحمد عز وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، إنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

وتدور أحداث الفيلم حول "رضا" - أحمد عز والذى يرفض إحدى عمليات السرقة التى تعرض حياته وأشقاءه للخطر، إلا أن طمع ربيع - عمرو يوسف يجعله يقدم على تنفيذ العملية دون الرجوع لشقيقة الأكبر، وذهب ليتفق على اقتراض مبلغ مليون دولار من صديق شقيقه "باسم سمرة" والذى يعمل فى تجارة المخدرات وخلافه.