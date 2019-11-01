شكرا لقرائتكم خبر عن مش سايبين حد فى حاله.. انفصال أنجيلينا جولى وبراد بيت يؤثر على ابنتهما شيلوه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تقتصر الشائعات علي نجمي هوليود الأكثر شهرة براد بيت وزوجته إنجلينا جولى، لكن طالت الشائعات مؤخرا ايضا ابنتهما " شيلوه " .
وكان سبب الشائعة هو انتشار تقرير من موقع National Enquirer يؤكد أن "شيلوه " البالغة من العمر 13 عاما تعيش حياة يائسة بعد انفصال والديها ، وتحاول إقناع والدها براد بيت أن بأخذها لتعيش معه و هو ما نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " الذي تواصل مع احدي المقربين من النجمين لينفي تماما ما يتردد .
وأشار التقرير إلى أن مصدر مجهول يعلق علي الأمر قائلا : " أثر طلاق جولى وبراد على شيلوه أكثر من باقى إخواتها، فهى كان لها دائما علاقة خاصة مع براد لم تستطع الوصول لمثلها مع والدتها إنجيلينا جولي ، وكانت تتوسل للعيش مع والدها" .
ويواصل المصدر المزعوم أن انجيلينا كان مشغولة جدا الفترة الماضية بالتواصل باستمرار مع محامي من أجل الطلاق ، ثم كانت جولي مشغولة بالترويج لفيلمها " Maleficent: Mistress of Evil" اضافة الي التركيظ في قراءه بعض السيناريوهات ، و هو ما جعلها مهمة تماما تعويض أطفالها فقدانهم لوالدهم براد بيت.
كانت هذه تفاصيل خبر مش سايبين حد فى حاله.. انفصال أنجيلينا جولى وبراد بيت يؤثر على ابنتهما شيلوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.