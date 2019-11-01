شكرا لقرائتكم خبر عن مش سايبين حد فى حاله.. انفصال أنجيلينا جولى وبراد بيت يؤثر على ابنتهما شيلوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تقتصر الشائعات علي نجمي هوليود الأكثر شهرة براد بيت وزوجته إنجلينا جولى، لكن طالت الشائعات مؤخرا ايضا ابنتهما " شيلوه " .

وكان سبب الشائعة هو انتشار تقرير من موقع National Enquirer يؤكد أن "شيلوه " البالغة من العمر 13 عاما تعيش حياة يائسة بعد انفصال والديها ، وتحاول إقناع والدها براد بيت أن بأخذها لتعيش معه و هو ما نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " الذي تواصل مع احدي المقربين من النجمين لينفي تماما ما يتردد .

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وأشار التقرير إلى أن مصدر مجهول يعلق علي الأمر قائلا : " أثر طلاق جولى وبراد على شيلوه أكثر من باقى إخواتها، فهى كان لها دائما علاقة خاصة مع براد لم تستطع الوصول لمثلها مع والدتها إنجيلينا جولي ، وكانت تتوسل للعيش مع والدها" .

ويواصل المصدر المزعوم أن انجيلينا كان مشغولة جدا الفترة الماضية بالتواصل باستمرار مع محامي من أجل الطلاق ، ثم كانت جولي مشغولة بالترويج لفيلمها " Maleficent: Mistress of Evil" اضافة الي التركيظ في قراءه بعض السيناريوهات ، و هو ما جعلها مهمة تماما تعويض أطفالها فقدانهم لوالدهم براد بيت.