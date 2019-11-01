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صور.. نجوى كرم وديانا حداد تتألقان فى موسم الرياض تحت شعار "ليلة بيروت"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق نجوم الأغنية اللبنانية وهم نجوى كرم وديانا حداد وعاصى الحلانى وملحم زين فى حفل ضخم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، وحملت شعار "ليلة بيروت".

وغنت ديانا حداد أغنيتها الجديدة "اشتقنا"، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أغنياتها المتميزة والمتنوعة بين الأغانى اللبنانية والمصرية والخليجية، وتغزلت فى الجمهور السعودي قائلة: "كنت متشوقة للقاء الجمهور السعودي والعربي في الرياض، وهى ليلة ستكون ليلة فريدة وحماسية وستكون من أهم الفعاليات".

وصعدت على المسرح أيضا النجمة نجوى كرم، وسط تصفيق حاد من الجمهور ، لتقدم لهم مجموعة من أغنياتها منها: "معلون أبو العشق"، "يابيي"، "ما في نوم"، "خلينى شوفك"، "الله ياخد بيدك يا سعودية"، وغيرها.

واختتم الحفل بأغنية "تعلى وتتعمر" للشحرورة صباح، والتى جمعت كلا من نجوى كرم وديانا حداد وعاصى الحلانى وملحم زين بصوتهم الأربعة لأولة مرة، وفى نهاية الحفل طلبت نجوى كرم من عاصى الحلانى أن يلتقطوا سيلفى سويا مع الجمهور وسط تصفيق الحاضرين.

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