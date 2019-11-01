شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكرم محمد منير وفاروق جويدة فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت وزيرة الثقافة فى افتتاح الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية شخصية المهرجان الكينج محمد منير، ريهام عبد الحكيم، مى فاروق، الشاعر الكبير فاروق جويدة، عازف الرق الدكتور عشان العربى، الموسيقار عمرو إسماعيل، الموسيقار وحيد الخان، الموسيقار عادل إسكندر، عاوف الكمان محب فؤاد، الشاعر كريم العراقى، الفنان حمدى زايد.

وقالت وزيرة الثقافة إن مهرجان الموسيقى العربية ودار الأوبرا جدار السد الاول لمحاولات التشويه للفن المصرى.

وأضافت وزيرة الثقافة خلال افتتاحها ليالى المهرجان أن الدورة 28 تتزامن مع ذكرى مرور 150 عاما على إنشاء دار أوبرا فى مصر.

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واختتمت: "تتجلى أمامى صورة الدكتورة أديبة الحفنى مؤسسة هذا المهرجان، فشكرا لكل من ساهم فيه، عاشت مصر وعاش وطننا العربى".

وقال مجدى صابر رئيس دار الأوبرا إن مهرجان الموسيقى العربية يمثل جسرا ثقافيا وعلامة ابداع مصرية شديدة الخصوصية.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية: حريصون على دعم هويتنا الثقافية أمام العالم، وسندافع بكل ما أوتينا من قوة لبراز الفن المصرى الحقيقى أمام الأغانى المبتذلة.