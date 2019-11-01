شكرا لقرائتكم خبر عن انزلاق غصروفى يجبر محمد منير على الغناء جالسا بمهرجان الموسيقى العربية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر النجم محمد منير على الغناء جالسا على كرسى على خشبة المسرح الكبير فى افتتاح الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية بسبب إصابته بانزلاق غضروفى. وأهدت دار الأوبرا الكينج فيلما تسجيليا عن مشواره الفنى، قبل بدء الحفل الذى بدأه بأغنية يا ليلة عودى تانى. وقال الكينج خلال تكريمه: "بتشرف بمهرجان الموسيقى العربية أحد أهم وألمع المهرجانات، وفخور بأنى واحد من جيل بدأ الأغنية الجديدة". Advertisements ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلا غنائيا وموسيقى يحييها 92 فنانا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، كما تكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير.

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