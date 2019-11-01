وزيرة الثقافة: مهرجان الموسيقى جدار السد الأول لمحاولات تشويه الفن المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الثقافة إن مهرجان الموسيقى العربية ودار الأوبرا جدار السد الأول لمحاولات التشويه للفن المصرى. وأضافت وزيرة الثقافة خلال افتتاحها ليالى المهرجان أن الدورة 28 تتزامن مع ذكرى مروور 150 عاما على إنشاء دار الأوبرا فى مصر. واختتمت: "تتجلى أمامى صورة الدكتورة أديبة الحفنى مؤسسة هذا المهرجان، فشكرا لكل من ساهم فيه، عاشت مصر وعاش وطننا العربى". ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلا غنائيا وموسيقى يحييها 92 فنانا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، كما تكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير.

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