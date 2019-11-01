شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا: سندافع عن الفن المصرى بكل ما أوتينا من قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف خلال كلمته فى افتتاح الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية: "حريصون على دعم هويتنا الثقافية أمام العالم، وسندافع بكل ما أوتينا من قوة لإبراز الفن المصرى الحقيقى أمام الأغانى المبتذلة". ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلا غنائيا وموسيقى يحييها 92 فنانا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، كما تكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس دار الأوبرا: سندافع عن الفن المصرى بكل ما أوتينا من قوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.