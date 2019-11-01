شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات مرتفعة لـ " مسلسل See " بطولة جايسون موموا بعد أولى حلقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل صاحب الأكشن والخيال العلمي مسلسلSee ، بطولة الممثل العالمي جايسون موموا، على تقييمات مرتفعة بعد عرض أولى حلقات الموسم الأول عبر شبكة Apple TV+. ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb. ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون، كما كلفت الحلقة الواحدة من المسلسل 15 مليون دولار، والعمل سيتكون من 10 حلقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقييمات مرتفعة لـ " مسلسل See " بطولة جايسون موموا بعد أولى حلقاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.