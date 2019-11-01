فن ومشاهير

في عيد ميلادها الأول.. تعرف على رسالة عمرو يوسف لابنته حياة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره بصورة تجمعه بابنته حياة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلادها الأول.

وظهر "يوسف" في الصورة حاملا ابنته حياة، وعلق: "كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي، حبيبتي تمت سنة".

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يذكر أن عمرو وكندة علوش رزقا بابنتهما الأولى حياة في أول نوفمبر من العام الماضي.

كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما، في حفل كبير أقيم في يناير 2017، بأحد الفنادق الكبرى بأسوان وحضره العديد من نجوم الفن.

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