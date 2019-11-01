- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره بصورة تجمعه بابنته حياة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلادها الأول.
وظهر "يوسف" في الصورة حاملا ابنته حياة، وعلق: "كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي، حبيبتي تمت سنة".
يذكر أن عمرو وكندة علوش رزقا بابنتهما الأولى حياة في أول نوفمبر من العام الماضي.
كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما، في حفل كبير أقيم في يناير 2017، بأحد الفنادق الكبرى بأسوان وحضره العديد من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها الأول.. تعرف على رسالة عمرو يوسف لابنته حياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.