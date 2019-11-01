راغب علامة يكتب عن أنواع البشر: "هؤلاء يستحقوا الشفقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة مجهولة، لم يكشف بها من يقصد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وكتب علامة: "هناك نوعين من البشر، ١- نوع ينتقد السياسي بصراحة وبدون تبييض حتى لو كان السياسي صديقه، ينتقده في العلن لو أخطأ".

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تابع راغب: "2- نوع من المستزلمين والمستكلبين أمام الزعيم ،بالنسبة لهم هو اله يركعوا أمام أقدامه ويخافوا من خياله ويشتموا من ينقده هؤلاء من منهم موجود عالسوشيل ميديا ،يستحقوا الشفقة".

يذكر أن سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، تقدم باستقالته الثلاثاء الماضي، بعد أن قام الشعب اللبناني بمظاهرات، احتجاجًا بسبب المعيشة والحالة الاقتصادية.

ومن ناحية أخري يشارك الفنان راغب علامة في لجنة تحكيم برنامج "THE VOICE" في موسمه الخامس، ويشاركه كل من الفنان محمد حماقي، والفنانة سميرة سعيد، والفنانة أحلام، الذي يعرض كل يوم سبت من كل أسبوع.