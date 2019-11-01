محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر المخرج رامي إمام فيديو له عبر حسابه على إنستجرام، يشتكي فيه الفنانة ياسمين عبد العزيز.
وأوضح إمام في الفيديو أن ياسمين عبدالعزيز تسبب لهم الفزع، بسبب صورة قطها "بوبوس".
وعلق رامي على الفيديو: "مش عارف أقول ايه بصراحة.. النهاردة الصبح صحيت وبافتح الانستجرام بتاعي وفجاة صرخت واتفزعت ... إليكم الأسباب أيها السادة".
ليكشف عن صور القط "بوبوس" التي اعتادت ياسمين على نشر صوره عبر حسباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعلق: "قطعنا الخلف".
وهو ما تفاعل معه عدد من الفنانين مثل علا رشدي، التي كتبت: "معاك حق والله".
وكتب حمدي الميرغني: "ياااااما فرجتني عليها واضطريت أقول الله ايه الجمال، ده لأني كنت خايف من رد فعلها".
وأعادت ياسمين نشر الفيديو، وعلقت: "هموووت".
ليعلق شيكو: "فيديو بتاع مخرج فعلا"، وتكتب منى زكي: "انا كل كام يوم بتفزع زيك كده حاجة تقرف".
وعادت ياسمين ونشرت فيديو للقط، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بوبوس لا ينتهي"، ليرد عليها إمام: "أرجوكي أرحمينا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| رامي إمام يشتكي ياسمين عبدالعزيز: "قطعنا الخلف".. والفنانون يتضامنون معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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