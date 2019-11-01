كاتي بيري وأولاندور بلوم ينشران صورًا ساحرة من قلب الأهرامات.. فماذا كتبا عن زيارتهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضياء مصطفى:

نشرت المطربة الأمريكية كاتي بيري صورا لها، عبر حسابها على إنستجرام، من زيارتها لمصر، احتفالا بعيد ميلادها الـ35.

وظهرت بيري أمام الأهرامات، في صور رائعة، وعلقت: "المصريون القدماء كانوا يعتقدون أن قلب الإنسان يجب أن يكون خفيفا مثل الريشة ليتمكن من العبور إلى الحياة الأخرى، واعتادت والدتها منذ الصغر أن تناديها بلقب "ريشة"، متمنية أن يظل قلبها خفيفًا مثل الريشة بعد كل ما عاشته".

وظهر معها في الصور أيضا خطيبها الممثل الإنجليزي أورلاندو بلوم، الذي نشر صورا أخرى عبر حسابه، وعلق عليها: "السحر المصري فتح قلبه ومنح مشاعره لحبيبتي التي تحتفل بعيد ميلادها وتنتمي لبرج العقرب، أمام الأهرامات كأنك تنظر إلى الكون بأكمله".

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وغادرت بيري مصر بعد زيارة لسيوة والأهرامات وبعض المعالم السياحية الأخرى، وأقامت في فندق بسيوة ضمن أغرب 10 فنادق في العالم.

واصطحبت في زيارتها عددا من أصدقائها وأسرتها، وتناولت كاتي، حسب تصريحات صحفية لسائقها، الملوخية وقرع عسل وأرز وجلاش.

واستمعت بيري بزيارتها لمصر، وحرصت على شراء بعض الأشياء البدوية، وقالت إنها تتمنى أن تحيا في حياة مثل سيوة.