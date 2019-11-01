تراند اليوم : من عارية لمرعبة.. صور صادمة لـ" رانيا يوسف"

فاجأت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بإطلالة مرعبة، من خلال نشرها لعدد من الصور بمناسبة احتفالها بالهالوين.

وكانت رانيا يوسف قد نشرت عددا من الصور برفقة ابنتها على حسابها في إنستجرام.

وعلق العديد من جمهورها على إطلالتها الجديدة، وأنها تحولت من عارية لمرعبة.

كما علق آخر : " والله لو تفضلي تلبسي القناع أفضل لينا وليكي وللشعب المصري كولو".

كما علق أيضا أحد متابعيها : " هاد لباس لحرمية في مسلسل وين الرعب بالموضوع".

يذكر أن رانيا يوسف في آخر تصريحاتها قالت إنه أعلنت أنها عانت من سوء الحظ في زيجاتها السابقة لافتة إلي أنها لم تيأس من العثور علي زوج مناسب شريطة أن يمتاز بالرحمة مع كلا من حوله، ومؤكدة أن هذه هي الصفة التي تبحث عنها في الرجل الذي ستتزوجه.

واضافت رانيا في حوار صحفي أن أصعب المواقف التي واجهتها في حياتها هي يوم ارتدائها الفستان الذي أثار السوشيال ميديا، في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية، لافتة إلي أن السوشيال ميديا أفسدت حياة الجميع وجعلتهم بلا خصوصية .



