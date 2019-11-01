ظافر عابدين يقع في فخ اللهجة اللبنانية فهل أخفق في "عروس بيروت"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - يخوض الممثل التونسي ظافر عابدين اليوم مهمّة صعبة، بأدائه دوره في مسلسل "عروس بيروت" باللهجة اللبنانية، التي بذل جهداً كبيراً ليتقنها.



ولأنّ مخارج حروف اللهجة التونسيّة قريبة إلى حدٍ ما من اللهجة اللبنانية، كانت مهمّة ظافر أسهل، تقبّله الجمهور العربي إلى حدٍ ما، إلا أنّ اللبنانيين وضعوا حول اللهجة علامات استفهام.



بدا ظافر في الحلقات الأولى مرتبكاً، يحاول الإمساك باللهجة فيفلت منه الأداء، لم يكن بأفضل حالاته، حال معظم الممثلين الذي يضطرّون للتمثيل بغير لهجاتهم، فيوزّعون اهتمامهم بين أدائهم للدور، وإتقانهم للهجة، بدل أن يكون جهدهم بالكامل منصباً على الأداء فحسب.

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ظافر الذي سبق ومثّل أكثر من مرّة بالمصرية وبدا أنّه يتقنها، حاول منذ أن عرض عليه دور البطولة في "عروس بيروت" أن يتقن اللهجة اللبنانية بتفاصيلها.



قضى فترة في بيروت، اختلط مع اللبنانيين، وشاهد الكثير من الأعمال اللبنانيّة كما أنّه خضع لدروس خاصّة.



النتيجة كانت أكثر مما توقّع كثيرون، إلا أنّ أصحاب اللهجة الأصلية اكتشفوا الخلل منذ الجملة الأولى، رغم أنّه لا يتوقّع من ممثل تونسي أن يتحدّث اللبنانية كأهلها، خصوصاً أنّ الأعمال الدراميّة اللبنانية ليست حاضرة في ذاكرة المشاهدين العرب على غرار السّورية والمصرية، التي تبدو كلهجة أسهل على السمع.



نجح ظافر إلى حدٍ ما في إعطاء أفضل ما لديه من خلال إتقانه اللهجة، إلا أنّه بدا مرتبكاً، خائفاً من الخطأ، يفكّر بالجملة قبل أن يقولها فيبدو وكأنّه يتلو درساً حفظه.



ظافر ليس الفنان العربي الأوّل الذي يؤدي دوراً باللهجة اللبنانية، فقد أدّت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة دور البطولة في مسلسل "دولار" متحدّثة بطلاقة باللهجة اللبنانية، كونها تعيش في لبنان منذ سنوات ومتزوّجة برجل لبناني.



كذلك خاضت المغربية جيهان خماس تجربة التمثيل باللهجة اللبنانية في أكثر من مسلسل أشهرها "كل الحب كل الغرام"، وبدت مذهلة بإتقانها اللهجة كأهل البلد أنفسهم.



وجيهان نفسها متزوّجة من لبناني وتقيم في لبنان، مثل أمل التي أتقنت اللهجة بحكم إقامتها في البلد، ولم تتقنها لأجل دور، فجاء أداؤها سلساً، بينما وقع ظافر عابدين في فخّ الارتباك، فأفلت منه الأداء وبدا مرتبكاً، ما يعيد إلى الذّاكرة تصريحاً لكاتب مسلسل "الهيبة" هوزان عكو، أكّد فيه أنّ تيم حسن أدّى دور جبل الشيخ جبل باللهجة السورية، خوفاً من فخ اللهجة، وتمّت تسوية الأمر درامياً بإدخال منى واصف والدة جبل السورية، ما يبرّر لصناع المسلسل تحدّثه بلهجة والدته، علماً أنّه أدّى أدواراً باللهجة المصرية منها دوره في "عائلة الحاج نعمان" ونجح في الاختبار.