تداول خلال الساعات الأخيرة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، شائعات حول وجود صلة قرابة تجمع بين الفنان القدير هادي الجيار والفنان الشاب ياسين أبورواش.
وأكد ياسين في تصريحات خاصةلـ "بـوابـة الـوفـد" أن ما يتردد ليس له أساس من الصحه، لافتًا إلى أنه يعتبر الفنان الكبير هادي الجيار بمثابة أب روحي له ومثله الأعلى في المجال الفني ويكن له كل الأحترام والتقدير.
ويشار إلى أنه كان شارك ياسين الفنان هادي الجيار التمثيل خلال مسلسل "الأب الروحي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وجسد شخصية نجله خلال أحداث العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة صلة القرابة.. ياسين أبو رواش: هادي الجيار أبي الروحي ومثلي الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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