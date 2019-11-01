فيديو.. "جابوا سيرته" لأصالة تتخطي الـ 20 مليون مشاهدة

تخطتي النجمة السورية أصالة الحاجز ال20 مليون مشاهدة بأغنية "جابوا سيرته" وذلك عبر موقع اليوتيوب. "جابوا سيرته" وذلك عبر موقع اليوتيوب. أغنية "جابوا سيرته" من كلمات عبدالرحمن محمد ألحان مدين توزيع موسيقي أحمد ابراهيم. Advertisements

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