فيديو.. ألم لمدحت صالح تقترب من 100 ألف مشاهد

يقترب النجم الكبير مدحت صالح من 100 ألف مشاهدة بأغنية "ألم" من ضمن ألبومه الجديد "بنت القلب" وذلك عبر قناته بيوتيوب. ضمن ألبومه الجديد "بنت القلب" وذلك عبر قناته بيوتيوب. أغنية "ألم" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي عماد الشاروني.

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