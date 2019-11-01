النجم الكبير احمد بدير الذى قدم دورا متميزا كالعادة أيضا فى المسلسل، يقول: كل مرة أتخوف من أدوار الشر التى ألعبها خاصة فى أعمال المؤلف مجدى صابر لكننى أستمتع بها وتكون محطات مختلفة فى مشوارى وهو نفس ما حدث فى مسلسل «سلسال الدم» وعائلة الحاج نعمان الدور كان صعبا فى تركيبة الشخصية وجشعها وحبها للمال ومرت بمراحل عمريةمختلفة لكن مكياج المبدع عشوب والتحول العمرى للشخصية على ورق صابر ورؤية الموهوب احمد شفيق جعلتنى أستمتع بالشخصية خاصة فى المرحلة الأخيرة عندما أصيب بمرض الزهايمر. ويكمل بدير: العمل نوعية مختلفة من الدراما وعكست بشكل واقعى جشع المال وحب جمعه بأى طريقة ترجم الورق والمخرج والمكياج هذه النزعة الشيطانية بشكل مبدع وصدقها الجمهور وتفاعل معها وكان العمل بالفعل دراما جديدة ومختلفة وحققت النجاح.
وعن أصعب مشاهده، أكد بدير: بصراحة كل المشاهد صعبة لأنها كانت تتطلب بعدا نفسيا يحتاج أن يظهر فى الصورة وهذا نجح المكياج والإخراج والورق مع خبرتى كممثل فى أن يكون منطقيا وواقعيا صدقته على الورق فخرج صادقا ومحسوسا خاصة أننى كممثل لم اخف من اى دور لكن مرحلة العمر المتقدم لم تظهر كثيرا فى الدراما إلا فى هذا العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بدير: مباراة تمثيلية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.