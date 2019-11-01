شاهد.. ابن أحمد السقا ينشر صورة والده علي أفيش فيلمه الجديد

نشر ياسين ابن الفنان أحمد السقا صورة لافيش فيلمه والده الجديد "العنكبوت" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وحازت الصور علي إعجاب كبير من متابعين الفنان أحمد السقا علي الانستجرام. "العنكبوت" بطولة كلا من: أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، Advertisements يسرا اللوزي، محمد لطفي، وتأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال. يسرا اللوزي، محمد لطفي، وتأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال. ويشار ان اخر اعمال أحمد السقا فيلم "هروب اضطراري" مع غادة عادل وأمير كرارة والذي حقق نجاحا كبيرا.

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