هاني رمزي لـ"الوفد": أتمني تقديم "غبي منه فيه" بشكل جديد

قال النجم هاني رمزي، إنه يتمني تقديم جزء جديد من فيلمه الشهير "غبي منه فيه" خلال الفترة المقبلة. وأضاف "رمزي" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" ان الفكرة قائمة لتقديم جزء جديد ولكن المهم ان يقدم بشكل جديد ويحقق نجاحا علي مستوي الجزء الاول او اكبر. لـ"بوابة الوفد" ان الفكرة قائمة لتقديم جزء جديد ولكن المهم ان يقدم بشكل جديد ويحقق نجاحا علي مستوي الجزء الاول او اكبر. ويشار الي ان آخر أعمال هاني رمزي في السينما كان فيلم "قسطي بيوجعني"، مع مايا نصري والفنان القدير حسن حسني في عام 2018.

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