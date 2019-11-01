نشر الفنان أسامة محمد أوس أوس صورة برفقة حمدي الميرغني، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وعلق "أوس أوس" علي الصورة قائلا:" جمعة مباركه مع عم بيومي من المغرب الشقيق". ويذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل بعنوان "هوجان" الذي تم عرضه في رمضان 2019 للنجم الفنان محمد إمام. تم عرضه في رمضان 2019 للنجم الفنان محمد إمام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أوس أوس برفقة بيومي فؤاد من المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.