هيفاء وهبي بإطلالة جريئة.. ما حقيقة هذه الصورة؟

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 09:53 مساءً - تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، إلّا ان التدقيق فيها يبين انها مركبة باستخدام تقنيات برنامج “فوتوشوب”، لتركيب رأس وهبي على جسد النجمة الأميركي كايلي جينر بمناسبة الهالوين.

وفي سياق آخر، كشف وهبي عن صورتها الأولى وإطلالتها المختلفة إذ اعتمدت الشعر الأشقر في فيلمها الجديد “أشباح أوروبا”، المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائية.

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وبدأت وهبي تصوير الفيلم في 30 أيلول (سبتمبر) إلى جانب الممثلين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر اللذين يشاركانها بطولة فيلمها الثالث بعد “دكان شحاتة” و”حلاوة روح”.