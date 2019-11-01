أسماء شريف منير بعد "ضجّة الشعراوي": عقلي ضعيف وأخطأتُ بتعبيري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الإعلامية المصرية أسماء نجلة الفنان شريف منير، الأسباب التي أدّت إلى إثارة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروج لفظ "متطرف" منها على الإمام محمد متولي الشعراوي، خلال محادثة بينها وبين بعض المتابعين، على حسابها الشخصي في "فيسبوك".

وقالت أسما لـ"فوشيا"، إنها لم تقصد نهائيًا إهانة الإمام الكبير الشيخ الشعراوي، ولا تُقلّل من بحر العلم الذي يمتلكه وينشره بين الناس، إنما حاولت توصيل رسالة بأنها ليست على قدر من الفهم لأحاديث الشعراوي ودروسه، قائلةً: "أنا عقلي ضعيف ومش بستوعب كلام أكبر مني وأخطأت في تعبيري عن الإمام الكبير الشعراوي ودي زلة لسان مش أكتر".

وأضافت نجلة الفنان شريف منير، أنها تعتذر بشدّة عن ما بدر منها من خطأ، مشيرةً إلى أنها لم تقصد إثارة الجدل تمامًا، ولا غضب مُحبي الإمام الكبير، وإنما تحدّثت بعفوية كونها صغيرة في العمر لا تدرك معنى الكلمات التي تخرج منها، مؤكدةً أنها ستأخذ احتياطها في المستقبل ولن تتكلم حرفًا دون أن تدرك معناه.

جدير بالذكر أن الإعلامية المصرية أسما شريف منير، أثارت جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتقدت الشيخ الشعراوي ووصفته بالمتطرف.

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وكانت أسما قد كتبت منشورًا على صفحتها بفيسبوك: "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسة في حد كده؟".

بعدها وجّهت أسما سؤالًا لمتابعيها إذا ما كانوا يعرفون شيخًا معتدلًا محترمًا يمكنها متابعته وسماع مواعظه، فرد عليها بعض المتابعين ونصحوها بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلةً: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت".

وتشارك أسما والدها شريف منير، في تقديم برنامج ”أنا وبنتي“، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال.

ويحظى الإمام محمد متولي الشعراوي بدرجة عالية من المحبة والتقدير في مصر والوطن العربي، جرّاء علمه الديني الغزير وإضافته واجتهاده في أمور صعبة، وسط إشادة عالمية على تميزه في علمه وإتقانه له.