طرح بوسترات غير رسمية لفيلم "العنكبوت"

داول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوسترات لفيلم "العنكبوت"، بطولة الفنان أحمد السقا. وظهر الفنان أحمد السقا على البوستر، برسمة "تاتو" عنكبوت على رقبته. "العنكبوت" تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، ومن المقرر عرض الفيلم في 2020. Advertisements قد يهمك ايضاً: أحمد السقا يقع فى خطأ بسبب علم لبنان تعليق مؤثر من أحمد السقا على حرائق لبنان

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